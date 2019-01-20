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Переименование Македонии: Протестующие в Греции требуют референдума

Переименование Македонии: Протестующие в Греции требуют референдума
23:41 Вс, 20 Январь 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: В Греции требуют референдум по соглашению с Македонией.

Большинство граждан Греции (около 70%) выступают против ратификации Соглашения с Македонией, требуя провести референдум по этому вопросу.

Такие данные были обнародованы накануне начала обсуждения в греческом парламенте законопроекта о ратификации Соглашения между Грецией и Македонией, сообщает корреспондент Укринформа.

По предварительным данным, в акции протеста, которая проходит в Афинах перед парламентом Греции с требованием не ратифицировать Соглашение с Македонией, принимают участие около 600 тысяч человек.

Сообщается также, что в манифестации принимают участие и представители зарубежных греческих организаций и объединений, а для доставки протестующих в Афины задействованы около 3-х тысяч автобусов.

Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Македония не продается", "Македония – это Греция", требуя от президента страны провести референдум по этому вопросу.

Протесты в Афинах: стали известны новые подробности

Как сообщалось, в понедельник, 21 января, парламент Греции приступит к обсуждению законопроекта о ратификации подписанного летом прошлого года Преспанского Соглашения о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония.

Ожидается, что голосование по законопроекту о ратификации Соглашения состоится в следующую пятницу, 25 января.

Ранее парламент Македонии большинством голосов ратифицировал Соглашение о переименовании страны, а македонский премьер Зоран Заев выразил надежду на то, что в ближайшее время документ будет ратифицирован и греческой стороной, после чего Соглашение вступит в силу.

Как сообщалось, летом 2018 года между Грецией и Македонией было подписано историческое Соглашение о переименовании Республики Македония.

Спор между Грецией и Македонией продолжается с 1991 года, когда Македония провозгласила независимость и взяла себе название Республика Македония. В то же время такое же название имеет регион Греции.

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Греция, Протесты, Македония, Переименование Македонии.
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