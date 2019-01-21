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"Колонизируют Африку": Италия предложила ввести санкции против Франции

&quot;Колонизируют Африку&quot;: Италия предложила ввести санкции против Франции
02:07 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Вице-премьер Италии предложил ввести санкции против Франции за колонизацию Африки.

Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо объявил, что его партия "Движение "5 звезд" предложит санкционные процедуры против стран, которые не идут из Африки, продолжая ее колонизировать. По его мнению, к таким стран принадлежит Франция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшие недели парламентарии "Движения "5 звезд" выступят с инициативой подталкивать как итальянское правительство, так и европейские и международные дипломатические институты к санкционным процедурам против тех стран, которые не уходят из Африки и продолжают ее колонизировать, потому что то, что происходит в Средиземноморье (поток мигрантов и гибель людей — ред.), является результатом действий некоторых стран, которые затем пытаются преподать нам урок ", - сказал Ди Майо.

"Сохраняются десятки африканских стран, в которых Франция чеканит свою монету, колониальный франк, и за счет этого финансирует свою внешнюю задолженность, эксплуатируя эти страны", — продолжил он.

У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами: На борту могло быть более 100 человек

Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно публично критиковал нынешние итальянский власти за принятую ими жесткую антимиграционные политическую линию. В частности, по решению главы МВД и второго вице-премьера Маттео Сальвини Рим закрыл порты для приема кораблей со спасенными нелегальными мигрантами на борту. По убеждению Сальвини, это помогает бороться с незаконными перевозками людей и ведет к прекращению потока мигрантов.

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Мигранты, Италия, Франция, Африка, Луиджи Ди Майо.
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