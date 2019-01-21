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"Жесткий" Brexit: Президент Чехии уверен в позитивном исходе

&quot;Жесткий&quot; Brexit: Президент Чехии уверен в позитивном исходе
05:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Президент Чехии заявил, что не боится "жесткого" Вrexit.

Еврокомиссия после предстоящих в Евросоюзе в мае выборов в Европарламент должна перестать позиционировать себя как европейское правительство, а выход Великобритании из ЕС обе стороны постараются сделать максимально взаимоприемлемым. Об этом в воскресенье заявил президент Чехии Милош Земан в интервью видеопорталу пражской газеты Blesk, передает УНН.

"ЕК - это бюрократический (состоящий из чиновников - ред.) орган, но она ведет себя так, как будто является европейским правительством... На самом деле правительством Евросоюза Европейский совет, состоящий из президентов и премьеров (государств - членов ЕС). Поэтому, как надеюсь, ЕК (после избрания нового состава Европарламента) слегка получит по голове и кто-то объяснит ее членам, что они только чиновники", - отметил хозяин Пражского града.

Земан уверен, что Евросоюз и Великобритания смогут разойтись, оптимизировав негативные последствия этого шага. В этом заинтересован Лондон и остающиеся в организации 27 государств Европы.

"Пока проигрывают Великобритания и Евросоюз", - подчеркнул президент Чехии. Он сказал, что в конце концов обе стороны договорятся, тем более что процесс выхода королевства из состава организации затягивается из-за отказа британского парламента утвердить достигнутое Терезой Мэй соглашение с ЕС.

Земан выразил удовлетворение работой правительства республики, которое подготовило и внесло для ускоренного утверждения в национальном парламенте законопроект на случай "жесткого" Вrexit. Главным приоритетом кабмина стала защита чешских граждан в Великобритании. Документ предполагает, что в отношениях между Прагой и Лондоном до конца 2020 года ничего не изменится.

Законопроект устанавливает переходный период до 31 декабря 2020 года. В течение предстоящих двух лет подданным британской короны в республике будут обеспечены права граждан остальных государств Евросоюза. В противном случае после 29 марта 2019 года, когда Лондон намерен покинуть организацию, они оказались бы в положении иностранцев из третьих стран и не смогли бы легально работать без специальных разрешений, а также пользоваться социальными льготами, включая страховую медицину.

Как сообщалось, 25 ноября прошлого года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, регламентирующего ключевые вопросы выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Однако 14 январе британский парламент отказался его ратифицировать.

Европейская комиссия уже разработала план мероприятий на случай Brexit без соглашения. Предусмотрено 14 мероприятий, которые необходимы для ограничения вреда, который может быть вызван реализацией сценария "без соглашения". Прежде всего речь идет о торговле, транспортное сообщение и финансовую сферу.

Brexit: Мэй проводит телефонные переговоры с министрами

В случае Brexit без соглашения согласован ранее переходный период до 2020 года отменяется, что может вызвать проблемы для более трех миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании, а также для миллиона британцев в Евросоюзе. Еврокомиссия выступает за то, чтобы государства-члены ЕС согласовали предоставление статуса подданным Великобритании для согласования социальных выплат и медицинского страхования. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

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ЕС, Чехия, Милош Земан, Brexit.
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