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Facebook совместно с властями Германии будут бороться с манипуляциями на выборах

Facebook совместно с властями Германии будут бороться с манипуляциями на выборах
07:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Facebook и BSI разработают стратегии во избежание вмешательств в ход выборов.

Социальная сеть Facebook совместно с немецким Федеральным ведомством по безопасности информационных технологий будут бороться против манипуляций на выборах.

Об этом сообщила главный операционный директор компании Facebook Шерил Сандберг, передает DW.

По ее словам, в рамках сотрудничества Facebook и BSI разработают стратегии, которые позволят избежать вмешательства в ход выборов. Сандберг подчеркнула, что во многих странах платформы американской компании - соцсеть Facebook, фотосервис Instagram и мессенджер Whatsapp - активно используются партиями и политиками в ходе избирательных кампаний.

При этом, как отметила она, довольно распространены язык ненависти и фальшивые новости.

Facebook намерен вложиться в изучение этических проблем искусственного интеллекта

Вспомнив об утечке данных 87 миллионов пользователей соцсети, которыми воспользовалась компания Cambridge Analytica, Сандберг отметила, что сегодня 30 тысяч работников компании улучшают уровень безопасности, а это втрое больше, чем до 2017 года.

В ходе конференции Сандберг также объявила о новом партнерском проекте с Техническим университетом Мюнхена. Facebook выделит 7,5 миллиона долларов на создание центра исследований этики искусственного интеллекта.

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Германия, Выборы, Facebook, Шерил Сандберг.
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