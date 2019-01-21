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Facebook намерен вложиться в изучение этических проблем искусственного интеллекта

Facebook намерен вложиться в изучение этических проблем искусственного интеллекта
04:33 Сегодня Телеграф УНН

Новости технологии: Facebook выделит 7,5 млн долларов на изучение этики искусственного интеллекта.

Американская корпорация Facebook заключила с Мюнхенским техническим университетом соглашение о сотрудничестве в области изучения этических проблем, возникающих в ходе применения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Как информировала в воскресенье на своем сайте Facebook, стороны учреждают Институт этики ИИ, работу которого американцы профинансируют в размере 7,5 млн долларов в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Facebook объявляет о партнерстве с Мюнхенским техническим университетом в целях поддержки создания независимого центра исследования этики ИИ. Институт этики искусственного интеллекта, который будет поддержан первоначальным грантом Facebook в 7,5 млн долларов на срок пять лет, поможет продвинуться вперед в сфере изучения этики новых технологий и будет исследовать фундаментальные проблемы, затрагивающие применение и воздействие ИИ", — отметил директор управления прикладного машинного обучения Facebook Хоакин Кинёнеро Кандела.

Он пояснил, что ИИ является базой практически для всего, чем занимается американский оператор одной из самых популярных в мире социальных сетей. "Однако при всем огромном потенциале ИИ представляет собой сложные проблемы, которые индустрия IT не может решить в одиночку, поэтому независимый академический вклад института сыграет важнейшую роль в углублении познаний в области этических аспектов данных тем", — заметил Кандела. Он напомнил, что Facebook является одним из основателей Партнерства по искусственному интеллекту.

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Некоммерческая организация "Партнерство по искусственному интеллекту", которая была создана компаниями Amazon, Google, Facebook, IBM и Microsoft в 2016 году, разрабатывает этические рекомендации для исследований в области искусственного интеллекта, включая гарантии того, что исследования не нарушат международные конвенции или права человека.

Организация объединила академические, исследовательские, общественные организации, компании, которые разрабатывают и используют технологии ИИ, а также другие объединения, изучающие влияние ИИ на различные сферы. Партнерство было создано для изучения и определения лучших методик использования технологий ИИ, улучшения их понимания в обществе, предоставления открытых площадок для дискуссий по этой теме, а также для изучения влияния технологий ИИ на людей и общество в целом.

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Facebook, Искусственный интеллект, Этика, Машинное обучение.
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