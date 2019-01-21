В Швейцарии в результате схода двух лавин погибли двое туристов

Новости мира: В двух кантонах Швейцарии Фрибург и Во погибли двое туристов-лыжников во время схода лавины.

На юго-востоке Швейцарии в субботу, 19 января, погибли двое человек в результате схода лавины. Как сообщает зарубежное издание, в кантоне Фрибург погиб 55-летний мужчина, когда группа из 14 человек попала под лавину. Сообщается, что еще троих пострадавших на вертолете доставили в больницу.

Кроме того, в кантоне Во и муниципалитете Шато-д'Экс трое туристов-лыжников также попали под лавину. По информации, двум из них удалось выбраться, но третий, 39-летний гражданин Франции, погиб.

По предварительной информации, снежный выступ, по которому катались лыжники, внезапно обрушился и стал причиной схода лавины.

После таких трагический событий, власти Швейцарии напомнили о высокой опасности схода лавин в ряде районов страны и призвали жителей при выборе маршрутов лыжных прогулок обращать внимание на информационные бюллетени Федерального института изучения снега и лавин.