Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Оплата коммуналки: как работает субсидия и кому положена монетизация
Оплата коммуналки: как работает субсидия и кому положена монетизация
Филарет рассказал, как Киево-Печерская лавра перейдет к Поместной церкви Украины
Филарет рассказал, как Киево-Печерская лавра перейдет к ПЦУ
НБА: результаты матчей 20 января
НБА: результаты матчей 20 января
Microsoft удивит мир технологией будущего: названа дата
Microsoft удивит мир технологией будущего: названа дата

В Швейцарии в результате схода двух лавин погибли двое туристов

В Швейцарии в результате схода двух лавин погибли двое туристов
12:01 Сегодня Телеграф

Новости мира: В двух кантонах Швейцарии Фрибург и Во погибли двое туристов-лыжников во время схода лавины.

На юго-востоке Швейцарии в субботу, 19 января, погибли двое человек в результате схода лавины. Как сообщает зарубежное издание, в кантоне Фрибург погиб 55-летний мужчина, когда группа из 14 человек попала под лавину. Сообщается, что еще троих пострадавших на вертолете доставили в больницу.

Кроме того, в кантоне Во и муниципалитете Шато-д'Экс трое туристов-лыжников также попали под лавину. По информации, двум из них удалось выбраться, но третий, 39-летний гражданин Франции, погиб.

По предварительной информации, снежный выступ, по которому катались лыжники, внезапно обрушился и стал причиной схода лавины.

В Австрии четырех мужчин засыпало 6 метрами снега, есть погибший

После таких трагический событий, власти Швейцарии напомнили о высокой опасности схода лавин в ряде районов страны и призвали жителей при выборе маршрутов лыжных прогулок обращать внимание на информационные бюллетени Федерального института изучения снега и лавин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Туристы, Швейцария, Горнолыжный курорт, Погибли, Сход лавины, Лыжники, Кантон Во, Кантон Фрибург.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.01 - 27.01)
02 Гороскоп на сегодня, 21 января 2019: все знаки Зодиака
03 Погода на неделю: морозы будут усиливаться
04 Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня
05 Филарет озвучил правильное название ПЦУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пасха 2019: когда празднуем и сколько отдыхаем
Пасха 2019: когда празднуем и сколько отдыхаем
Погода на неделю: морозы будут усиливаться
Погода на неделю: морозы будут усиливаться
В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье
Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь