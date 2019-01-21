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Новые санкции ЕС против ГРУшников: опубликован список

Новые санкции ЕС против ГРУшников: опубликован список
15:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В санкционном списке ЕС по химоружию фигурируют начальник ГРУ Костюков, его первый зам Алексеев, а также Чепига и Мишкин.

В опубликованном в понедельник санкционном списке ЕС по химоружию фигурируют начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Документ c данными о попавших под санкции людях в понедельник опубликован в "Официальном журнале ЕС".

"Совет (ЕС - ред.) сегодня ввел санкции против девяти человек и одной компании согласно новому режиму относительно ограничительных мер против использования и распространения химического оружия от 15 октября 2018 года. Этими людьми являются два офицера ГРУ и глава ведомства с заместителем. Они ответственны за владение, транспортировку и использование в британском Солсбери токсического нервно-параличного вещества 4 марта 2018 года", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что санкции против И.Костюкова и В.Алексеева вводятся в связи с тем, что оба они занимали руководящие посты в ГРУ, и, учитывая этот факт, как считают в ЕС, они "несут ответственность за хранение, транспортировку и применение вещества нервно-паралитического действия "Новичок" сотрудниками ГРУ в Солсбери 4 марта 2018 года".

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В документе отмечается, что А.Чепига и А.Мишкин также известны под другими именами - Руслан Боширов и Александр Петров соответственно. В Брюсселе полагают, что эти имена являются псевдонимами А.Чепиги и А.Мишкина. В документе они значатся как исполнители нападения в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипалей.

Также в список попали научно-исследовательский центр в Сирии и пятеро связанных с ним сирийцев.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС по иностранным делам утвердил введение санкций в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия.

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ЕС, Санкции, РФ, Гру, Анатолий Чепига, Александр Мишкин, Игорь Костюков, Владимр Алексеев.
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