Евросоюз одобрил новые санкции против РФ и Сирии

Главы МИД стран-членов Евросоюза проголосовали за введение новых санкций в отношении четырех россиян за участие в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, которое произошло в марте 2018 года.

Как сообщил на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк в список внесли имена четырех граждан России, а также пять сирийцев и одну компанию из Сирии. Сообщается, что имена будут обнародованы позднее.

EU foreign ministers have approved the new chemical weapons sanctions. asset freezes and visa bans on 4 Russian nationals, 5 Syrians and 1 Syrian entity. names published later today. #Salisbury #Russia #Syria #Ukraine

