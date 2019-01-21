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Евросоюз одобрил новые санкции против РФ и Сирии

Евросоюз одобрил новые санкции против РФ и Сирии
13:17 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости мира: Министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали новые санкции в отношении четырех россиян, пяти серийцев и одной сирийской компании.

Главы МИД стран-членов Евросоюза проголосовали за введение новых санкций в отношении четырех россиян за участие в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, которое произошло в марте 2018 года.

Как сообщил на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк в список внесли имена четырех граждан России, а также пять сирийцев и одну компанию из Сирии. Сообщается, что имена будут обнародованы позднее.

 

Напомним, 5 марта 2018 года офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. После проведения экспертиз его идентифицировали как нервный реагент "Новичок" российского происхождения.

Позже, 30 июня, еще двое людей отравились "Новичком" в соседнем городе Эймсбери. Многодетная мать Дон Стерджесс умерла, ее партнер, 45-летний Чарли Роули, выжил.

ЕС одобрил санкции против ГРУшников, причастных к отравлению Скрипалей

В последствии, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которых подозревают в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка выяснила, что подозреваемые - "Александр Петров" (настоящее имя Александр Мишкин) и "Руслан Боширов" (настоящее имя Анатолий Чепига) - являются офицерами ГРУ.

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Сирия, Санкции, РФ, Страны-члены ЕС, Химоружие в Сирии, Главы МИД, Отравление Скрипалей.
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