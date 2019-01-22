Скандальное заявление лидера "Движения 5 звезд": МИД Франции вызвал посла Италии

Новости мира: Франция вызвала посла Италии из-за комментариев о колонизации Африки.

В понедельник МИД Франции вызвал посла Италии из-за комментариев заместителя итальянского премьер-министра Луиджи Ди Майо, в которых тот обвинил Париж в продолжении колонизации Африки и предлагал ЕС ввести санкции против Франции.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Выступая в субботу во время поездки в регион Абруццо, Ди Майо раскритиковал политику Франции в Африке.

"Если есть люди, которые сейчас покидают Африку, то это потому, что некоторые европейские страны, и в частности Франция, никогда не прекращали колонизировать Африку", - сказал Ди Майо.

"Если бы во Франции не было своих африканских колоний, а это то, как они должны называться, она была бы 15-той экономикой мира. Вместо этого она входит в число первых. Именно потому, что она делает в Африке", - добавил итальянский вице-премьер.

В понедельник руководитель аппарата французского министра по европейским делам Натали Луазо вызвала итальянского посла Терезу Кастальдо.

Официальный Париж назвал комментарии итальянского вице-премьера неприемлемыми и агрессивными.