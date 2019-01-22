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Жизнь после Brexit: Гражданам ЕС не придется платить за право остаться в Британии

Жизнь после Brexit: Гражданам ЕС не придется платить за право остаться в Британии
06:46 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Британия отменяет обязательную плату для граждан ЕС, которые захотят остаться в стране после Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об отмене платы в 65 фунтов стерлингов для граждан ЕС, которые хотят гарантировать себе право и дальше жить в Британии после выхода страны из блока.

Об этом она заявила в понедельник, представляя депутатам британского парламента следующие шаги правительства по Brexit.

Миллионы граждан ЕС, которые годами проживают в Великобритании и захотят остаться там и дальше, должны были подать заявку на так называемый "постоянный статус" и заплатить за это 65 фунтов стерлингов.

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Мэй сообщила, что беспокойство граждан ЕС заставило ее пересмотреть решение, потому обязательный сбор в размере 65 фунтов стерлингов будет отменен.

Мэй добавила, что всем, кто подал или подаст заявку на пилотном этапе, средства будут возмещены.

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Все по теме:

ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit.
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