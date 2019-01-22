Премьеру Швеции удалось сформировать правительство

Новости мира: Премьер Швеции Стефан Левен представил новое правительство страны.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен представил свой новый кабинет, который в целом остался неизменным.

Об этом пишет Reuters.

Партии с сентября пытались сформировать коалицию без ультраправых "Шведских демократов", которые получили значительную поддержку на выборах. Коалиционное соглашение правительства меньшинства Левена между социал-демократами и "Зелеными" предусматривает сокращение налогов на доходы, реформирование жестко регулируемого рынка труда, упрощение правил аренды, а также увеличение расходов на социальное обеспечение, школы, полицию и оборону.

Правительство поддержали также центристы и либералы, которые ранее были в оппозиционном блоке.

"Правые экстремисты и их движения распространяются по всей Европе", - сказал Левен в своем обращении к парламенту. "Во многих странах группы с антидемократическими программами даже попали во власть. Но мы в Швеции выбираем другой путь", - отметил Левен.

Он повторно назначил министра финансов Магдалену Андерссон и министра иностранных дел Валльстрём.