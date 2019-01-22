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ЕС не готовит "упрощений" для Британии по 50-й статье

ЕС не готовит &quot;упрощений&quot; для Британии по 50-й статье
16:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В Брюсселе могут не согласиться продлить сроки выхода Великобритании из ЕС.

Британский министр по делам Brexit Стивен Баркли во вторник выразил сомнения в том, что ЕС согласится продлить срок действия статьи 50 Договора о Европейском союзе, регулирующей процесс выхода страны-члена ЕС из состава союза.

В случае применения статьи 50 у сторон - в данном случае Великобритании и ЕС - есть два года для завершения переговоров. 29 марта 2017 года Великобритания применила эту статью, и выход Великобритании из ЕС должен теперь состояться 29 марта 2019 года.

"Это не подарок от одной стороны для Великобритании - продление (действия статьи - ред)", - сказал С.Баркли в интервью британской телерадиокорпорации BBC.

Мэй представила План "Б" относительно Brexit

Он высказал предупреждение в адрес британских депутатов, желающих добиться такого сценария для исключения возможности Brexit без соглашения, что Брюссель может не согласиться на данный шаг.

Министр пояснил, что подобная постановка вопроса является "упрощением", и что в Брюсселе обеспокоены последствиями продления действия статьи 50 в связи с выборами в Европарламент, запланированными на май 2019 года.

Ранее британский парламент со значительным перевесом отверг предложенную премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сделку с ЕС по Brexit, и теперь премьер пытается урегулировать ситуацию, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Голосование по плану Т.Мэй по Brexit и по предложенным к нему поправкам других партий запланировано на 29 января.

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ЕС, Великобритания, Brexit.
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