В центре Парижа неизвестные ограбили банк

Четверо вооруженных грабителей во вторник совершили налет на банк, расположенный на Елисейских полях, им удалось завладеть содержимым 30 банковских ячеек, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

Налет сопровождался захватом заложников, которых грабители удерживали на протяжении нескольких часов.

#Breaking: Bank robbery in #Paris in broad daylight on the #ChampsElysees in the Millis bank. Manhunt into the suspects ongoing! pic.twitter.com/iBv2hpOo7u

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 22 января 2019 г.