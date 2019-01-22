В центре Парижа неизвестные ограбили банк

Четверо вооруженных грабителей во вторник совершили налет на банк, расположенный на Елисейских полях, им удалось завладеть содержимым 30 банковских ячеек, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.
Налет сопровождался захватом заложников, которых грабители удерживали на протяжении нескольких часов.
#Breaking: Bank robbery in #Paris in broad daylight on the #ChampsElysees in the Millis bank. Manhunt into the suspects ongoing! pic.twitter.com/iBv2hpOo7u
— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 22 января 2019 г.
Налетчикам удалось скрыться. Общая стоимость похищенного пока неизвестна.
Расследование взяло под контроль Управление по противодействию бандитизму.