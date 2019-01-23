Сальвини усомнился в силе Меркель и поддержке Макрона

Новости мира: Вице-премьер Италии назвал Ангелу Меркель "слабой", а поддержка Эммануэля Макрона, по мнению Сальвини, не более 20%.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини предполагает, что может получить "новых противников" в Париже и Берлине после европейских выборов в мае.

Об этом пишет Bloomberg.

Сальвини заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель - "слабая", а поддержка французского лидера Эммануэля Макрона якобы составляет менее 20%.

Германия также начинает демонстрировать свое недовольство Италией. Накануне Берлин приостановил участие в операции "София" - военно-морской миссии ЕС, которая борется с торговлей людьми по всему Средиземному морю. Решение вызвало отказ Италии позволять беженцам высаживаться в ее портах, что противоречит международным правилам.

"Если Германия покинет миссию, то это для меня не проблема", - сказал Сальвини, который принял решение закрыть итальянские порты как министр внутренних дел. "Все мигранты все равно прибывают в Италию", - добавил он.

Ранее Меркель после заявлений Сальвини о намерении сместить "французско-немецкую ось" ЕС отмечала, что националисты уже не раз вызывали катастрофу в Европе.