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Сальвини усомнился в силе Меркель и поддержке Макрона

Сальвини усомнился в силе Меркель и поддержке Макрона
14:29 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Вице-премьер Италии назвал Ангелу Меркель "слабой", а поддержка Эммануэля Макрона, по мнению Сальвини, не более 20%.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини предполагает, что может получить "новых противников" в Париже и Берлине после европейских выборов в мае.

Об этом пишет Bloomberg.

Сальвини заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель - "слабая", а поддержка французского лидера Эммануэля Макрона якобы составляет менее 20%.

Германия также начинает демонстрировать свое недовольство Италией. Накануне Берлин приостановил участие в операции "София" - военно-морской миссии ЕС, которая борется с торговлей людьми по всему Средиземному морю. Решение вызвало отказ Италии позволять беженцам высаживаться в ее портах, что противоречит международным правилам.

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"Если Германия покинет миссию, то это для меня не проблема", - сказал Сальвини, который принял решение закрыть итальянские порты как министр внутренних дел. "Все мигранты все равно прибывают в Италию", - добавил он.

Ранее Меркель после заявлений Сальвини о намерении сместить "французско-немецкую ось" ЕС отмечала, что националисты уже не раз вызывали катастрофу в Европе.

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Все по теме:

Италия, Ангела Меркель, Париж, Эммануэль Макрон, Маттео Сальвини.
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