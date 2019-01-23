Лидер Финляндии предупредил ПАСЕ о последствиях выхода РФ из СЕ

Новости мира: Президент Финляндии считает, что возможный выход России из Совета Европы будет ударом для международного правового порядка.

Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё считает, что возможный выход России из Совета Европы будет ударом для международного правового порядка.

Об этом лидер Финляндии заявил во время выступления в Страсбурге (Франция) в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Он обратился к генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду, президенту ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье и членам Ассамблеи со словами, что Совет Европы сейчас испытывает тревожные трудности политического характера.

”Мы сталкиваемся с серьезным риском потерять одного из членов. Позвольте мне быть четким - не существует сомнений в первопричине ситуации. Финляндия была среди первых стран относительно публичного осуждения аннексии Крыма. Однако выход России из Совета Европы будет потерей для всех сторон, и в конечном итоге, это будет еще один удар для всего международного порядка, основанного на системе правил”, - заявил Ниинистё.

Он выразил надежду, что Совет Европы урегулирует текущий кризис, как он это сделал со всеми предыдущими кризисами.

”Финляндия активно поддержит усилия вместе с другими странами-членами и заинтересованными сторонами, чтобы отыскать дальнейший путь. Эта проблема не может быть урегулирована без Парламентской ассамблеи. Итак, я призываю к тесному взаимодействию между институтами - Комитетом министров и Парламентской ассамблеей, чтобы работать для совместного устойчивого решения”, - заявил президент Финляндии.

Также он сказал, что Финляндия поддерживает политику диалога, чтобы он происходил ради укрепления мира.