Могерини назвала основные достижения в отношениях с Украиной, Грузией и Молдовой

Новости мира: Могерини назвала главные достижения Евросоюза в отношениях со странами Восточного партнерства.

Подписание Соглашений об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а также либерализация визового режима стали главными достижениями Евросоюза в отношениях с тремя государствами Восточного партнерства - Украиной, Грузией и Молдовой.

Об этом заявила в Бухаресте Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы достигли многого в отношениях с нашими восточными партнерами. Нам удалось реализовать три главные цели, которые всего лишь несколько лет назад казались недостижимыми. Речь идет о подписании Соглашений об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а также о либерализации визового режима с Украиной, Молдовой и Грузией", - отметила Могерини.

Глава МИД Румынии, в свою очередь, подчеркнул, что во время председательства в ЕС его страна сделает все возможное для беспрепятственного углубления экономического и политического взаимодействия с государствами Восточного партнерства.

Как известно, в мае 2019 года в Брюсселе состоится заседание, приуроченное к 10-й годовщине программы "Восточного партнерства", участниками которого являются Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан и Беларусь.