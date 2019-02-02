Украина и Турция подготавливают соглашение о создании зоны свободной торговли

Новости Украины: Павел Климкин и Мевлютом Чавушоглу вопрос о создании в ближайшее время зоны свободной торговли.

Главы МИД Украины и Турции обсудили во время встречи в Одессе вопрос о создании в ближайшее время зоны свободной торговли между двумя странами, запланировали проведение консультаций специалистов с целью оживления торгово-экономических отношений и подписания Соглашения о социальном обеспечении иностранных граждан, занятых на предприятиях обеих стран.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Если ранее главы МИД Украины и Турции говорили о стратегических отношениях между двумя странами, то сейчас они не просто по содержанию, но и по дружественной атмосфере являются особыми стратегическими отношениями. Наши страны объединяет общее прошлое, мы решаем нынешние общие проблемы, и у наших стран есть, безусловно, общее будущее, - отметил Климкин.

Он подчеркнул, что сотрудничество Украины и Турции "охватывает огромные сферы - от НАТО до космоса".

"Но хочу особо отметить, - акцентировал министр, - что решили работать над формированием зоны свободной торговли. В ближайшее время состоятся консультации экспертов, а затем мы соберемся для дискуссий на политическом уровне. Поэтому считаем, что объем товарооборота в четыре миллиарда долларов очень далекий показатель от имеющегося потенциала наших стран", - сказал Климкин.

По его словам, стороны также решили разработать проект Соглашения о социальном обеспечении граждан Украины, занятых в экономике Турции, и граждан Турции, которые работают на предприятиях Украины.

Ведь с каждым годом, констатировал глава МИД Украины, все больше украинцев трудятся в Турции и турков - в Украине.

"Решено провести в ближайшее время соответствующие консультации экспертов - нам нужно эта Соглашение о социальном обеспечении, чтобы украинцы чувствовали себя, как дома, в Турции, а наши турецкие друзья - чувствовали себя так же комфортно в Украине", - отметил руководитель украинского МИД.

Климкин подчеркнул, что "стороны также продолжат усилия для укрепления перспектив в сфере военно-технического сотрудничества, в том числе решено создавать совместные предприятия".

"Исторически сложилось так, что наш военно-технический сектор удачно дополняет турецкий, и наоборот - турецкий дополняет наш. Поэтому имеем прекрасную перспективу для взаимовыгодного сотрудничества", - подытожил глава МИД Украины.