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НАТО и Северная Македония 6 февраля подпишут исторический протокол

НАТО и Северная Македония 6 февраля подпишут исторический протокол
14:16 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Послы НАТО 6 февраля подпишут протокол о присоединении Северной Македонии.

Постоянные представители стран-членов НАТО 6 февраля подпишут протокол о присоединении Республики Северная Македония к Альянсу.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"В среду, 6 февраля 2019 года, постоянные представители 29 стран-членов НАТО в Альянсе подпишут протокол о присоединении со Скопье", - говорится в сообщении.

Румыния готова подписать Протокол о вступлении Македонии в НАТО

Церемония подписания состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе при участии македонского министра иностранных дел Николы Димитрова.

После подписания протокола он будет направлен в национальные парламенты стран-членов, каждый из которых должен ратифицировать документ.

В НАТО считают возможным вступление Македонии в альянс весной 2020 года.

Напомним, Болгария стала первой страной, которая утвердила протокол о вступлении Македонии в НАТО. Соответствующее решение также приняла Германия. Греция планирует принять такое же решение 8 февраля. По соглашению с Грецией балканская страна будет переименована в Республику Северная Македония. Соглашение вступает в силу после того, как Греция подпишет протокол о вступлении своего соседа в НАТО.

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НАТО, Македония, Скопье, Альянс, Северная Македония.
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