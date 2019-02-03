Во Франции установят доску в память жертв Голодоморов

Новости мира: Об этом сообщил мэр 6-го округа Парижа Жан-Пьер Лекок.

В Париже откроют доску в память жертв голодоморов и преступления против человечества в Украине.

О такой инициативе сообщил мэр 6-го округа Парижа Жан-Пьер Лекок, сообщает собственный корреспондент во Франции.

"Второй форум франко-украинских ассоциаций и инициатив в мэрии 6-го округа Парижа прошел очень успешно. Были представлены десятки ассоциаций. Пришли сотни посетителей. Мэр 6-го округа Жан-Пьер Лекок анонсировал свое согласие на установление доски в память о жертвах Голодомора", - рассказал украинский активист во Франции Игорь Решетняк.

Как сообщалось, накануне в Париже прошел форум франко-украинских ассоциаций и инициатив.