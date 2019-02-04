В аэропорту Гамбурга объявили забастовку

Новости мира: В гамбургском аэропорту немецкие профсоюзы объявили 24-часовую забастовку.

Немецкие профсоюзы объявили на понедельник, 4 февраля, в аэропорту Гамбурга 24-часовую предупредительную забастовку сотрудников наземного транспорта.

Об задержках и аннулировании вылетов сообщается бегущей строкой на сайте аэропорта.

"Профсоюзы Ver.di и Kоmba объявили на понедельник, 4 февраля, в аэропорту Гамбурга 24-часовую предупредительную забастовку сотрудников наземного транспорта. Ожидаются задержки и отмены рейсов", - говорится в уведомлении.

Кроме того, не функционирует аэропортовский шаттл. Пассажиров призывают отправляться в путь по возможности лишь с ручной кладью и прибывать в аэропорт с запасом времени.

Забастовка началась в 3 часа ночи. На данный момент в расписании указывается, что отменены 32 из 194 вылетов и столько же прилетов. Рейс Гамбург-Киев по понедельникам не выполняется. Профсоюзы добиваются повышения зарплаты на 275 евро в месяц для почти тысячи сотрудников наземного транспорта аэропорта.

Напоминаем, самолет Cessna 414A упал в жилом районе города Йорба-Линда, штат Калифорния, незадолго после того, как взлетел в аэропорту Фуллертон. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на Федеральное управление авиации США .