В США самолет упал на жилые дома, есть жертвы

Новости мира: Самолет врезался в два дома и взорвался, вызвав пожар.

Самолет Cessna 414A упал в жилом районе города Йорба-Линда, штат Калифорния, незадолго после того, как взлетел в аэропорту Фуллертон. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на Федеральное управление авиации США .

По данным местных властей, в результате аварии погибли два человека, еще двое доставлены в местную больницу.

Количество людей, находившихся на борту самолета, пока неизвестно.