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Понедельник, 04.02.2019
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В США самолет упал на жилые дома, есть жертвы

В США самолет упал на жилые дома, есть жертвы
07:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Самолет врезался в два дома и взорвался, вызвав пожар.

Самолет Cessna 414A упал в жилом районе города Йорба-Линда, штат Калифорния, незадолго после того, как взлетел в аэропорту Фуллертон. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на Федеральное управление авиации США .

 

По данным местных властей, в результате аварии погибли два человека, еще двое доставлены в местную больницу.

Количество людей, находившихся на борту самолета, пока неизвестно.

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Все по теме:

США, Пожар, Калифорния, Самолет, Жертвы, Йорба-Линда, Cessna 414A.
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