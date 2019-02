В США самолет упал на жилые дома, есть жертвы

Самолет Cessna 414A упал в жилом районе города Йорба-Линда, штат Калифорния, незадолго после того, как взлетел в аэропорту Фуллертон. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на Федеральное управление авиации США .

