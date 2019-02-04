В Германии бастуют сталевары: требуют повышение зарплат

Новости мира: На северо-западе Германии сотни работников сталелитейной промышленности начали серию забастовок с требованием повышения зарплат.

Сотни работников сталелитейной промышленности на северо-западе Германии начали серию забастовок с требованием повышения зарплат. Об этом сообщает DW.

В понедельник, 4 февраля, на предприятии Thyssenkrupp в Дортмунде на работу не вышли 350 сотрудников. Как сообщила пресс-служба профсоюза IG Metall, во вторник ожидаются дальнейшие забастовки на других заводах предприятия.

"Рабочие возмущаются из-за неготовности работодателя пойти им навстречу", - заявил региональный руководитель профсоюза IG Metall в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Кнут Гислер. По его словам, рабочие готовы и дальше бороться за свои требования, а до следующего раунда переговоров, запланированного на 18 февраля 2019 года, пройдет еще много забастовок, в которых примут участие около 1000 человек.

Во вторник, 5 февраля, ожидается проведение протестной демонстрации на предприятии Thyssenkrupp в Бохуме, митинг рабочих перед входными воротами завода Thyssenkrupp в городе Кройцталь-Айхен, а также акция протеста на предприятии ArcelorMittal в Дуйсбурге.

Кроме того, в последующие недели забастовки сталеваров должны пройти в Бремене, Нижней Саксонии и Гессене.

Профсоюз IG Metall требует повысить 72 000 работникам сталелитейной промышленности на северо-западе Германии месячную зарплату на шесть процентов, а также одобрить выплату дополнительной отпускной помощи в размере 1800 евро.