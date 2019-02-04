Скачать
Понедельник, 04.02.2019
Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
&quot;Кто заказал Гандзюк&quot;: на Банковой пикетируют активисты
"Кто заказал Гандзюк": на Банковой пикетируют активисты
Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине
Цыганков - лучший молодой футболист 2018 года
Джонни Депп изменил имидж ради новой роли
Джонни Депп изменил имидж ради новой роли

В Германии бастуют сталевары: требуют повышение зарплат

В Германии бастуют сталевары: требуют повышение зарплат
20:17 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: На северо-западе Германии сотни работников сталелитейной промышленности начали серию забастовок с требованием повышения зарплат.

Сотни работников сталелитейной промышленности на северо-западе Германии начали серию забастовок с требованием повышения зарплат. Об этом сообщает DW.

В понедельник, 4 февраля, на предприятии Thyssenkrupp в Дортмунде на работу не вышли 350 сотрудников. Как сообщила пресс-служба профсоюза IG Metall, во вторник ожидаются дальнейшие забастовки на других заводах предприятия.

"Рабочие возмущаются из-за неготовности работодателя пойти им навстречу", - заявил региональный руководитель профсоюза IG Metall в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Кнут Гислер. По его словам, рабочие готовы и дальше бороться за свои требования, а до следующего раунда переговоров, запланированного на 18 февраля 2019 года, пройдет еще много забастовок, в которых примут участие около 1000 человек.

Во вторник, 5 февраля, ожидается проведение протестной демонстрации на предприятии Thyssenkrupp в Бохуме, митинг рабочих перед входными воротами завода Thyssenkrupp в городе Кройцталь-Айхен, а также акция протеста на предприятии ArcelorMittal в Дуйсбурге.

В аэропорту Гамбурга объявили забастовку

Кроме того, в последующие недели забастовки сталеваров должны пройти в Бремене, Нижней Саксонии и Гессене.

Профсоюз IG Metall требует повысить 72 000 работникам сталелитейной промышленности на северо-западе Германии месячную зарплату на шесть процентов, а также одобрить выплату дополнительной отпускной помощи в размере 1800 евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Забастовка, Страйк, Дортмунд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Монетизировать субсидии планируется через Ощадбанк и Пенсионный фонд
02 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (04.02 - 10.02)
03 Весна среди зимы: погода продолжит удивлять украинцев теплом
04 Медики рассказали, почему чай с лимоном нельзя пить постоянно
05 Поздравления с Днем рождения: открытки и короткие стихи на 4 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине вводят новые нормы маркировки продуктов
В Украине вводят новые нормы маркировки продуктов
ЦИК зарегистрировала рекордное количество кандидатов в президенты
Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала 30 кандидатов
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы
KAZKA после презентации новой песни столкнулась из критикой в сети (Видео)
KAZKA после презентации новой песни столкнулась из критикой в сети (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь