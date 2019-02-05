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Дания депортировала двух сотрудников Huawei

Дания депортировала двух сотрудников Huawei
02:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Из Дании выслали двух сотрудников Huawei после проверки их разрешений на работу.

Власти Дании выслали двух сотрудников китайской компании Huawei Technologies после проверки их разрешений на работу и покрытие расходов на проживание в этой стране.

Об этом сообщает Reuters.

"Датские власти приняли решение выслать за пределы страны двух сотрудников Huawei Technologies после проверки, которая касалась разрешений на работу, а также покрытия расходов на проживание данных лиц", - говорится в сообщении.

Ранее датская полиция провела в офисах компании в Копенгагене проверку условий труда иностранцев. Четырем лицам были предъявлены обвинения в нарушении датских законов.

В результате - двух работников решили выслать из страны. В полиции при этом не уточнили, были ли депортированные работники гражданами Китая.

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Как известно, администрация США призвала ряд союзных стран отказаться от пользования оборудованием китайской фирмы Huawei, одного из крупнейших в мире производителей в сфере телекоммуникаций, обвиняя эту компанию в скрытом шпионаже в пользу КНР. Особенно тревогу Вашингтона вызывает в данном контексте безопасность собственных военных баз в странах мира, чьи интернет-провайдеры используют продукцию Huawei (в частности - это ФРГ, Италия и Япония).

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Китай, Дания, Депортация, Huawei.
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