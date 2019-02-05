Brexit на носу: Мэй обратилась за помощью к европейским бизнесменам

Новости мира: Мэй попросила европейских бизнесменов способствовать пересмотру соглашения по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к ведущим представителям европейского бизнеса с просьбой о помощи в поиске компромисса с Евросоюзом по вопросу пересмотра соглашения об условиях Brexit. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times, передает УНН со ссылкой также на Euronews.

Глава британского правительства в ходе конференц-связи провела переговоры с 15 членами Европейского круглого стола промышленников, группы, объединяющей руководителей ведущих компаний Европы. Мэй попросила их убедить правительства европейских стран пойти навстречу Великобритании в вопросе недопущения появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией и получения соответствующих гарантий от Брюсселя.

По словам одного из участников переговоров, Мэй дала понять, что "будет делать все возможное, чтобы в марте довести Brexit до конца", призвав бизнесменов способствовать недопущению выхода Великобритании из ЕС без сделки о дальнейшем сотрудничестве.