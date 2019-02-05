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Brexit на носу: Мэй обратилась за помощью к европейским бизнесменам

Brexit на носу: Мэй обратилась за помощью к европейским бизнесменам
04:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Мэй попросила европейских бизнесменов способствовать пересмотру соглашения по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к ведущим представителям европейского бизнеса с просьбой о помощи в поиске компромисса с Евросоюзом по вопросу пересмотра соглашения об условиях Brexit. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times, передает УНН со ссылкой также на Euronews.

Глава британского правительства в ходе конференц-связи провела переговоры с 15 членами Европейского круглого стола промышленников, группы, объединяющей руководителей ведущих компаний Европы. Мэй попросила их убедить правительства европейских стран пойти навстречу Великобритании в вопросе недопущения появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией и получения соответствующих гарантий от Брюсселя.

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По словам одного из участников переговоров, Мэй дала понять, что "будет делать все возможное, чтобы в марте довести Brexit до конца", призвав бизнесменов способствовать недопущению выхода Великобритании из ЕС без сделки о дальнейшем сотрудничестве.

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Все по теме:

ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit.
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