Лондон потратил £45 тыс. на печать отвергнутого соглашения с ЕС

Новости мира: Великобритания потратила более 45 тыс. фунтов на распечатку соглашения с ЕС, которое отклонил парламент.

Министерство Великобритании по делам Brexit потратило 45,64 тыс. фунтов стерлингов на печать копий соглашения о выходе страны из Европейского Союза, которое было отклонено депутатами парламента, сообщает BBC.

По данным телеканала, всего для членов палаты общин и лордов было заказано 1,3 тыс. копий соглашения, состоящего из 600 страниц, что обошлось бюджету в 45,64 тыс. фунтов, включая транспортировку и сортировку.

В сообщении также отмечается, что копии соглашения, доступного также на сайте парламента, депутаты так и не забрали.

"Решение о печати некоторого числа копий соглашения о выходе из ЕС было принято после консультаций с администрацией парламента, так как у нее есть наилучшие возможности для того, чтобы консультировать по нуждам обеих палат парламента", - пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, в январе депутаты проголосовали решительно против соглашения, которое заключила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с Брюсселем. В британском парламенте считают необходимым, прежде всего, изменить «страховочный план» по границе Ирландии после Brexit. В случае изменения документа он будет подлежать перепечатке, однако Европейский Союз отказывается от нового пересмотра соглашения.