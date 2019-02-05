Премьер Мэй против Brexit с жесткой границей в Ирландии

Премьер-министр Британии Тереза Мэй снова подтвердила, что выступает против возвращения жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.
Об этом она заявила во время визита в Белфаст, сообщает Sky News.
"Я здесь, чтобы подтвердить свое обязательство провести такой Brexit, который исключает возвращение жесткой границы – и это обязательство является непоколебимым", - заявила Мэй.
Она подчеркнула, что британское правительство сохраняет приверженность Белфастскому соглашению, которое исключает возвращение жесткой границы.
В конце января парламент Великобритании проголосовал о внесении изменений в соглашение о Brexit.
Парламентарии приняли ключевую правку – о необходимости новых переговоров с ЕС относительно границ между Ирландией и Северной Ирландией.
В четверг Мэй встретится с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. До выхода Британии из ЕС остается лишь 50 дней.
ЕС настаивает на том, что соглашение о выходе, условия которой были согласованы в прошлом году, не может быть пересмотрена.