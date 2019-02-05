Премьер Мэй против Brexit с жесткой границей в Ирландии

Новости мира: Тереза Мэй заявила о непоколебимости желания избежать жесткой границы в Ирландии.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй снова подтвердила, что выступает против возвращения жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Об этом она заявила во время визита в Белфаст, сообщает Sky News.

"Я здесь, чтобы подтвердить свое обязательство провести такой Brexit, который исключает возвращение жесткой границы – и это обязательство является непоколебимым", - заявила Мэй.

Она подчеркнула, что британское правительство сохраняет приверженность Белфастскому соглашению, которое исключает возвращение жесткой границы.

В конце января парламент Великобритании проголосовал о внесении изменений в соглашение о Brexit.

Парламентарии приняли ключевую правку – о необходимости новых переговоров с ЕС относительно границ между Ирландией и Северной Ирландией.

В четверг Мэй встретится с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. До выхода Британии из ЕС остается лишь 50 дней.

ЕС настаивает на том, что соглашение о выходе, условия которой были согласованы в прошлом году, не может быть пересмотрена.