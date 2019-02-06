Выборы в Европарламент: ЕС проведет учения по борьбе с дезинформацией

Новости мира: В ЕС проведут учения по противодействию дезинформации на выборах.

Майские выборы в Европарламент являются потенциальной мишенью для внешнего вмешательства, поэтому ЕС проведет учения по противодействию дезинформации в этот период.

Об этом заявил еврокомиссар по безопасности союза Джулиан Кинг на брифинге в брюссельском аналитическом центре EPC, сообщает DW.

"Кинг заявил о необходимости подготовиться к попыткам повлиять на выборы дезинформацией, манипуляциями или другим вмешательством. Для этого ЕС, в частности, организует в марте - начале апреля учения с целью проверить, как страны-члены объединения смогут реагировать на скоординированные кампании по дезинформации во время избирательного процесса", - говорится в сообщении.

По словам еврокомиссара, ему пока не известно "о существовании доказательств, что кто-то конкретный планирует атаковать выборы в Европарламент".

Вместе с тем, он указал на вероятное вмешательство в недавние голосования в разных уголках мира, включая и Европу.

"Россия - не единственный источник внешнего вмешательства и дезинформации", - подчеркнул Кинг, однако не уточнил, кто еще проводит подобные кампании по дезинформации.

Как известно, выборы в Европарламент будут проходить в течение четырех дней минимум в 27 странах ЕС (если Великобритания к тому времени все же выйдет из объединения).