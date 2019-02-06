СМИ: Члены правительства Британии втайне обсудили возможность переноса Brexit

Члены правительства Великобритании в секретном режиме обсудили возможность отсрочки выхода страны из состава ЕС на два месяца.
Об этом пишет The Telegraph.
"Члены правительства секретно обсудили планы отложить Brexit на 8 недель, несмотря на предупреждения Терезы Мэй, что разговоры об этом являются контрпродуктивными", - говорится в материале.
Великобритания хочет, чтобы ЕС согласился на двухмесячный переходный период после 29 марта, чтобы дать дополнительное время на принятие необходимого законодательства.
"В течение этого временного периода Британия будет оставаться в ЕС на тех же условиях", - отмечает издание.
При этом премьер-министр Великобритании во время заседания раскритиковала министров за публичное обсуждение возможности отложения Brexit.
The Telegraph добавляет, что в случае воплощения этих планов, дата официального выхода Великобритании из состава ЕС будет перенесена на 24 мая.