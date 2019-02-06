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Ирландия хочет от ЕС компенсацию из-за Brexit

Ирландия хочет от ЕС компенсацию из-за Brexit
09:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: За убытки из-за потерь экспорта Ирландия планирует получить 4,5 млрд евро.

Ирландия ведет переговоры с Брюсселем относительно компенсаций после того, как страна понесет экспортные потери в случае жесткого Brexit.

Об этом сообщает The Guardian.

"Ирландия ведет переговоры с ЕС о материальном чрезвычайном фонде Brexit, который компенсирует ущерб, нанесенный экспорту продовольствия в Великобританию в размере 4,5 млрд евро (3,96 млрд фунтов стерлингов), если Великобритания выйдет из блока без сделки в следующем месяце", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии также рассматривают вопрос о возможности выплат Ирландии постоянных компенсаций, которые "могут длиться годами".

СМИ: Члены правительства Британии втайне обсудили возможность переноса Brexit

Источники издания отмечают, что Ирландия намерена искать "долгосрочное решение" в переговорах по бюджету ЕС в апреле, а не единовременную финансовую помощь после Brexit.

Отмечается, что ежегодно Ирландия поставляет в Британию продукты на 4,5 млрд евро, начиная от говядины и заканчивая сыром чеддер.

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ЕС, Великобритания, Ирландия, Brexit.
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