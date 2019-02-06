Скачать
Четверг, 07.02.2019
Киев будет вести политику либерализации визового режима с Лондоном
Киев будет вести политику либерализации визового режима с Лондоном
&quot;Прибыть в Киев и сесть в камеру&quot;: Луценко дал совет Януковичу
"Прибыть в Киев и сесть в камеру": Луценко дал совет Януковичу
Барселона и Реал победителя не выявили
Барселона и Реал победителя не выявили
Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения
Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения

Власти Косово прекратили коммуникацию с миссией ООН

Власти Косово прекратили коммуникацию с миссией ООН
23:25 Ср, 6 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Косово прекращает коммуникацию с Временной миссией ООН.

Премьер-министр частично признанного государства Косово Рамуш Харадинай заявил, что Приштина прекратила коммуникацию с Временной миссией ООН в Косово (UNMIK).

Об этом сообщает RTS со ссылкой на заявление Харадиная в среду во время визита в общины Вучитрн.

"Мы больше не коммуницируем с ними. Персонал UNMIK пишет и отправляет письма к руководству ООН, которые не отражают правдивое положение вещей. Напряжение между Косово и Сербией порождено войной, нанесением убытков и большой болью, а также нерешенностью вопроса признания. Пока Белград нас не признает, нормально, что в наших с ним отношениях будут проблемы", - считает Харадинай.

Кроме этого он подчеркнул, что никаких коррекций границы с Сербией не будет.

Такое заявление Харадиная появилась после того, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что основной проблемой в отношениях Белграда и Приштины являются 100% пошлины на сербские товары, введенные еще в ноябре косовскими властями.

ООН склоняет Россию к выполнению "крымской резолюции"

Кроме того, президент Косово Хашим Тачи во время визита в Нью-Йорк во вторник заявил, что корректировки границы будет частью окончательного соглашения о нормализации отношений с Белградом.

Как известно, миссия UNMIK была учреждена в соответствии с Резолюцией Совета безопасности ООН от 10 июня 1999 №1244 для создания временной гражданской администрации во главе с ООН, под руководством которой население Косово могло бы постепенно начать пользоваться существующей автономией. С момента провозглашения независимости Косово ее полномочия постепенно сокращаются и переходят к Силам законности, правопорядка и жандармерии ЕС в Косово (миссия EULEX).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сербия, ООН, Косово, Рамуш Харадинай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2019: все знаки Зодиака
02 Скорая помощь: в каких случаях "неотложка" не приедет на вызов
03 День Ангела Оксаны: значение имени и поздравления
04 Морозы наступают: синоптики рассказали, в каких регионах похолодает
05 Почему полезно пить воду утром натощак
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Аваков об отстранении Супрун: Абсурдное решение
Аваков об отстранении Супрун: Абсурдное решение
Донецкая область лидирует по уровню зарплат в Украине
Донецкая область лидирует по уровню зарплат в Украине
Морозы наступают: синоптики рассказали, в каких регионах похолодает
Морозы наступают: в каких регионах похолодает
Млечный путь оказался не таким, каким мы его всегда представляли
Млечный путь оказался не таким, каким мы его всегда представляли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь