Власти Косово прекратили коммуникацию с миссией ООН

Новости мира: Косово прекращает коммуникацию с Временной миссией ООН.

Премьер-министр частично признанного государства Косово Рамуш Харадинай заявил, что Приштина прекратила коммуникацию с Временной миссией ООН в Косово (UNMIK).

Об этом сообщает RTS со ссылкой на заявление Харадиная в среду во время визита в общины Вучитрн.

"Мы больше не коммуницируем с ними. Персонал UNMIK пишет и отправляет письма к руководству ООН, которые не отражают правдивое положение вещей. Напряжение между Косово и Сербией порождено войной, нанесением убытков и большой болью, а также нерешенностью вопроса признания. Пока Белград нас не признает, нормально, что в наших с ним отношениях будут проблемы", - считает Харадинай.

Кроме этого он подчеркнул, что никаких коррекций границы с Сербией не будет.

Такое заявление Харадиная появилась после того, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что основной проблемой в отношениях Белграда и Приштины являются 100% пошлины на сербские товары, введенные еще в ноябре косовскими властями.

Кроме того, президент Косово Хашим Тачи во время визита в Нью-Йорк во вторник заявил, что корректировки границы будет частью окончательного соглашения о нормализации отношений с Белградом.

Как известно, миссия UNMIK была учреждена в соответствии с Резолюцией Совета безопасности ООН от 10 июня 1999 №1244 для создания временной гражданской администрации во главе с ООН, под руководством которой население Косово могло бы постепенно начать пользоваться существующей автономией. С момента провозглашения независимости Косово ее полномочия постепенно сокращаются и переходят к Силам законности, правопорядка и жандармерии ЕС в Косово (миссия EULEX).