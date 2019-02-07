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Швейцарские НПО больше не смогут получать финансирование от ЕС

Швейцарские НПО больше не смогут получать финансирование от ЕС
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: ЕС прекращает финансирование швейцарских неправительственных организаций.

Швейцарские агентства больше не будут получать финансирование из Европейского Союза.

Об этом сообщает ВВС.

"Швейцарские агентства больше не будут иметь право на финансирование. Причина: больше нет соответствующих правовых оснований для присуждения денег организациям, которые не базируются в ЕС", - говорится в сообщении.

Сообщение об этом в письме от ЕС получили десять швейцарских НПО. Среди них - Caritas Switzerland, которая сейчас реализует программу "Качество обучения и защита детей" в Сирии стоимостью 1,2 млн евро.

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В ECHO настаивают, что решение положить конец финансированию швейцарских НПО на сумму около 50 миллионов евро в год основывается исключительно на юридической переоценке, однако, сами агентства в этом не уверены и подозревают, что стали жертвами планов действий ЕС после Brexit: если блок намерен перестать финансировать агентства по оказанию помощи в Великобритании, то же самое должно произойти и в других странах.

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ЕС, Швейцария, Финансирование, НПО.
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