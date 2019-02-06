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Евросоюз призывает Украину осуществить реформу финансового сектора
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Евросоюз призывает Украину осуществить реформу финансового сектора

Евросоюз призывает Украину осуществить реформу финансового сектора
19:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В ЕС призывают Раду принять законопроект №2413 как один из ключевых для реформы регулирования финрынка в Украине.

Европейский Союз выражает свою поддержку законопроекту №2413 как одному из ключевых шагов в сфере реформы регулирования финансового рынка в Украине.

"Стабильность финансового сектора чрезвычайно важна для распространения экономических выгод для широких кругов и привлечения большей части населения в экономику страны", - говорится в сообщении, обнародованном в среду вечером на странице представительства ЕС в Украине.

В информации отмечается, что только безопасные и надежные финансовые учреждения, которые действуют в соответствии с международными стандартами и принципами справедливого бизнеса и здоровой конкуренции, могут поддерживать рост корпоративного сектора и экономики в целом, а также защищать права и интересы инвесторов.

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"С 2015 года мы видим постепенное внедрение международных правил достаточности капитала, ликвидности, корпоративного управления, раскрытие информации и управления рисками в банковском секторе Украины. Хотя еще немало нужно сделать, эти достижения дают уверенность в том, что этот сектор движется в правильном направлении", - говорится в сообщении.

В представительстве ЕС в Украине отмечают, что сфере небанковского финансового рынка до сих пор не хватает надлежащего регулирования и эффективного и действенного надзора. Украинское законодательство, регулирующее финансовый рынок, должно подлежать тщательному пересмотру и приближению к законодательству и стандартам Евросоюза в соответствии с обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

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Принятие проекта закона №2413 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (закон "сплит") является первым институциональным шагом для достижения этой амбициозной цели. "Мы считаем, что наблюдательная модель, предложенная в проекте закона №2413, лучше способна повысить эффективность регулирования финансового рынка в Украине с учетом структуры ее финансового сектора, уровня институционального развития и независимости различных задействованных органов власти", - отмечают евродипломаты.

"Таким образом, мы призываем Верховную Раду Украины принять проект закона № 2413, направленный на обеспечение возврата доверия общества к небанковскому финансовому рынку и его здоровое развитие. ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину на этом пути", - заверили в представительстве ЕС в Украине.

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Украина, ЕС, Реформы, Финансовый рынок.
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