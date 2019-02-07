Эстония рассматривает возможность введения пошлин на электроэнергию из РФ

Новости мира: Эстония хочет ввести пошлины на российскую электроэнергию.

Эстония хочет ввести импортные пошлины на российскую электроэнергию, поскольку дешевое российское электричество вытесняет с рынка часть продукции государственного энергетического концерна Eesti Energia.

Об этом сообщает портал ERR.

Российская и белорусская электроэнергия поступает на рынок Nord Pool в основном через Финляндию и Литву. Согласно подсчетам Eesti Energia, в прошлом году Россия и Беларусь экспортировали в регион биржи Nord Pool через Литву и Финляндию более 13,3 тераватт-часов, что в полтора раза превышает общее потребление электричества в Эстонии в 2018 году. По сравнению с 2017 годом, объем российского электричества на рынке северных и балтийских стран вырос почти на 50%.

Eesti Energia считает, что страны Балтии должны по примеру Финляндии установить пошлины на импорт российского электричества.

Такие планы поддерживает и министерство экономики. "В связи с выборами в Латвии переговоры о применении подобного решения остановились в прошлом году. Мы надеемся продолжить их в текущем году", - сказал руководитель отдела энергетики Минэкономики Тимо Татар.