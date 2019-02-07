Скачать
Четверг, 07.02.2019
Климкин и Болтон в Белом доме обсуждали вопросы нацбезопасности
Климкин и Болтон в Белом доме обсуждали вопросы нацбезопасности
Литва передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро
Литва передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро
Слова Вальверде после матча Барселона - Реал
Слова Вальверде после матча Барселона - Реал
Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения
Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения

Эстония рассматривает возможность введения пошлин на электроэнергию из РФ

Эстония рассматривает возможность введения пошлин на электроэнергию из РФ
06:45 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: fb.ru

Новости мира: Эстония хочет ввести пошлины на российскую электроэнергию.

Эстония хочет ввести импортные пошлины на российскую электроэнергию, поскольку дешевое российское электричество вытесняет с рынка часть продукции государственного энергетического концерна Eesti Energia.

Об этом сообщает портал ERR.

Российская и белорусская электроэнергия поступает на рынок Nord Pool в основном через Финляндию и Литву. Согласно подсчетам Eesti Energia, в прошлом году Россия и Беларусь экспортировали в регион биржи Nord Pool через Литву и Финляндию более 13,3 тераватт-часов, что в полтора раза превышает общее потребление электричества в Эстонии в 2018 году. По сравнению с 2017 годом, объем российского электричества на рынке северных и балтийских стран вырос почти на 50%.

Кабмин разорвал еще одно соглашение с Россией

Eesti Energia считает, что страны Балтии должны по примеру Финляндии установить пошлины на импорт российского электричества.

Такие планы поддерживает и министерство экономики. "В связи с выборами в Латвии переговоры о применении подобного решения остановились в прошлом году. Мы надеемся продолжить их в текущем году", - сказал руководитель отдела энергетики Минэкономики Тимо Татар.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Россия, Электроэнергия, Пошлины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Киев будет вести политику либерализации визового режима с Лондоном
02 Украинская певица Даша Астафьева удивляет своих поклонников
03 Барселона - Реал 1:1 события матча
04 Китайский Новый год 2019: что следует знать о традициях праздника
05 К решению Совета ЕС о продлении санкций РФ присоединились 4 страны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Аваков об отстранении Супрун: Абсурдное решение
Аваков об отстранении Супрун: Абсурдное решение
Болтон рассказал о встрече с Климкиным
Болтон рассказал о встрече с Климкиным
Морозы наступают: синоптики рассказали, в каких регионах похолодает
Морозы наступают: в каких регионах похолодает
Рецепт дня: жульен в хлебе
Рецепт дня: жульен в хлебе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь