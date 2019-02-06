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Кабмин разорвал еще одно соглашение с Россией

Кабмин разорвал еще одно соглашение с Россией
12:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кабинет министров прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией.

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Данный документ был подписан и вступил в силу 18 апреля 1995 года.

Соглашение предусматривало, что каждая из сторон обязуется предоставлять другой стороне правовую информацию путем электронной передачи документов, соблюдая установленные международные стандарты средств коммутации сообщений и пакетов для открытых систем, или путем предоставления другой стороне официальных текстов правовых актов на бумажных носителях. Кроме того, отмечалось, что информация, получаемая одной из сторон в ходе сотрудничества, может быть передана третьей стороне только при условии согласия стороны, передавшей эту информацию.

Украина прекратила действие еще трех договоров в рамках СНГ

Министерству иностранных дел Украины поручено поставить в известность правительство России о прекращении действия данного документа.

Напомним, 6 декабря народные депутаты Украины одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. За соответствующий президентский законопроект (№0206) проголосовали 277 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

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Россия, СНГ, Кабмин, Соглашение с Россией.
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