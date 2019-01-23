Украина прекратила действие еще трех договоров в рамках СНГ

Новости Украины: Кабинет министров Украины на заседании в среду, 23 января, прекратила действий трех договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Кабинет министров принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом 23 января сообщили в Минэкономразвития.

В частности, речь идет о Соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, Соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.

Отмечается, что Соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, заключенное 26 июня 1992 года в Минске и Соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности, заключенное 24 сентября 1993 года в Москве, предусматривали налаживание обмена между странами-участниками СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями социально экономического положения.

В украинском министерстве считают, что в современных реалиях эти соглашения уже потеряли свое практическое значение и не применяются.

Третье соглашение было заключено 15 мая 1992 года в Ташкенте и предполагало, что страны-участники СНГ будут совместно координировать свою политику и осуществлять внешнеэкономическую деятельность с третьими странами и международными организациями.

В рамках договора также предусматривалось проведение консультаций между странами СНГ о контактах и членстве в других международных организациях.

"Украина на сегодня имеет ряд приоритетных обязательств в сфере международной торговли как член ВТО, а также в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, и ряд положений соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности в рамках СНГ противоречит этим обязательствам", - пояснили в ведомстве.

"Для преодоления этого противоречия действие указанного соглашения приостановлено для Украины", - добавили в министерстве.

После решения правительства Министерство иностранных дел Украины должно уведомить исполнительный комитет СНГ о прекращении действия этих соглашений.

Напомним, 6 декабря народные депутаты Украины одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. За соответствующий президентский законопроект (№0206) проголосовали 277 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.