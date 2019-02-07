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В Испании отца лишили опеки над детьми из-за курения

В Испании отца лишили опеки над детьми из-за курения
12:36 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Твиттер

Новости мира: В испанском городе Кардоба суд принял решение лишить отца опеки над детьми после жалоб с их стороны на курение отца в их присутствии.

В Испании суд принял решение лишить отца права опеки над детьми за то, что он курит. Как сообщает местное издание, курильщика из испанского города Кордоба лишили опеки после жалобы детей, что им постоянно приходится вдыхать сигаретный дым.

В приговоре суда указано, что такой безответственный образ жизни отца угрожает здоровью детей, так как он игнорирует все, кроме своей зависимости.

Сообщается, что с 2017 года мужчина делил опеку над своими детьми 10 и 13 лет с бывшей женой. В 2011 году в Испании был принят антитабачный закон, который запрещает курение в закрытых общественных местах, а также рядом со школами, больницами и детскими игровыми площадками. Однако, закон не запрещает курить в присутствии несовершеннолетних на территории частной собственности.

Согласно статистике ВОЗ 2004 года, пассивному курению подвергаются 40% детей, 33% некурящих мужчин и 35% некурящих женщин по всему миру. Ежегодно от причин, связанных с пассивным курением, умирают 600 тыс. человек.

Напомним, с января нового года повышаются акцизы на табачные изделия. Прогнозируется, что в среднем стоимость одной пачки, зависимо от марки сигарет, увеличиться на 1-2 грн. Кроме того, на табачном рынке планируются значительные перемены, так в связи с новым законом, запланировано повышение акциза на сигареты на 20 % в год. В 2019 году инфляция, по данным НБУ, составит 6,3%, в 2020-м — 5%. В конечном результате до 2024 года акциз увеличится примерно на 125%. Его размер составит около 3600 грн за 1000 сигарет. Учитывая структуру цены, пачка к этому моменту может стоить более 100 грн. А дешевые сигареты могут вообще исчезнуть с прилавков магазинов, так как в Украине могут ввести дополнительный "налог".

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Испания, Курение, Суд, Отец, Лишил опеки над детьми.
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