Тысячи школьников в Нидерландах протестовали вместо уроков

Новости мира: Тысячи школьников в Нидерландах вышли на климатический марш в поддержку сокращения выбросов парниковых газов.

Тысячи нидерландских школьников вместо уроков в четверг, 7 февраля, вышли на улицу у парламента с демонстрацией, призывающей усилить климатическую политику в стране, сообщает Associated Press.

Как сообщает издание, школьники Нидерландов провели свою демонстрацию в поддержку подобных маршей в Бельгии.

Школьники поставили за цель привлечение внимания нидерландских политиков к проблеме парниковых газов.

"Мы здесь, потому что хотим, чтобы правительство приняло более быстрые и лучшие шаги для улучшения климата", - сказала одна из школьниц.

Агентство по оценке экологии Нидерландов в январе опубликовало отчет, в котором отмечалось, что решение суда о сокращении объема выбросов на 25% от уровня 1990 года является невыполнимым.

Ученые и исследователи опубликовали письмо с поддержкой марша, заявив, что пришло время жестких мер для уменьшения выбросов парниковых газов.