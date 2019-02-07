В Стамбуле под завалами рухнувшего дома нашли выжившую девочку

Новости мира: Турецкие спасатели нашли живой пятилетнюю девочку под завалами жилого дома в Стамбуле, который обрушился накануне.

На месте рухнувшего жилого дома в Стамбуле спасатели обнаружили выжившую 5-летнюю девочку. Об этом сообщает турецкий телеканал Haberturk.

Азра Хавва Текгез провела под завалами около 19 часов. По данным телеканала, состояние девочки оценивается как удовлетворительное. Ребенок с переломами рук и ног находится под пристальным наблюдением медиков.

В результате обрушения многоэтажки в Стамбуле число погибших возросло до шести человек.

Известно, что в доме официально было зарегистрировано 43 человека, которые проживали в 14 квартирах.

“В четверг губернатор сообщил, что количество погибших вследствие обрушения дома в Стамбуле возросло до шести после того, как было найдено еще три тела”, - говорится в сообщении.

По словам губернатора, в настоящее время также известно о 13 пострадавших.

Напомним, 6 февраля около 16:00 по местному времени в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека. По соображениям безопасности семь соседних зданий были эвакуированы из-за риска обрушения. Разбор завалов продолжается.