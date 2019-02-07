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Макрон не будет участвовать в Мюнхенской конференции

Макрон не будет участвовать в Мюнхенской конференции
19:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Макрон отменил участие в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отмене участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает в четверг газета "Зюддойче цайтунг" со ссылкой на собственные источники.

В субботу 16 февраля канцлер Ангела Меркель и Э.Макрон планировали выступить на конференции. Отказ обоснован организационными сложностями с французской стороны.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 15 по 17 февраля.

По данным источников газеты, французская сторона объяснила решение тем, что рабочий график президента не позволяет ему принять участие в конференции. Кроме того, издание отмечает, что отказ выступать вместе с Меркель "всегда является символическим сигналом" того, что происходит "постепенное отчуждение" ключевых союзников в ЕС.

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Отметим, что в Мюнхене 16 февраля было запланировано совместное выступление Макрона с канцлером Ангелой Меркель перед участниками авторитетного форума.

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Германия, Ангела Меркель, Франция, Эмманюэль Макрон.
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