Меркель: ЕС не станет зависеть от российского газа

Новости мира: Европа не окажется в зависимости от российского газа в результате строительства трубопровода "Северный поток-2".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи глав стран Вышеградской группы в четверг заявила, что ЕС не станет зависеть от российского газа, сообщает агентство Bloomberg.

"Меркель сказала, что ЕС не будет зависеть от российских газовых ресурсов", - пишет Bloomberg.

Она отметила, что хотя Россия останется источником поставок энергоресурсов в Европу, Украина должна остаться страной-транзитером газа.

Ранее администрация США неоднократно критиковала соглашение между Германией и Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне подчеркивали, что Берлин добровольно ставит себя в зависимость от российского газа.

Напомним, Франция поддерживает изменение законодательства ЕС, которое усложнит строительство российского газопровода "Северный поток-2".