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Меркель: ЕС не станет зависеть от российского газа

Меркель: ЕС не станет зависеть от российского газа
17:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Европа не окажется в зависимости от российского газа в результате строительства трубопровода "Северный поток-2".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи глав стран Вышеградской группы в четверг заявила, что ЕС не станет зависеть от российского газа, сообщает агентство Bloomberg.

"Меркель сказала, что ЕС не будет зависеть от российских газовых ресурсов", - пишет Bloomberg.

Она отметила, что хотя Россия останется источником поставок энергоресурсов в Европу, Украина должна остаться страной-транзитером газа.

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Ранее администрация США неоднократно критиковала соглашение между Германией и Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне подчеркивали, что Берлин добровольно ставит себя в зависимость от российского газа.

Напомним, Франция поддерживает изменение законодательства ЕС, которое усложнит строительство российского газопровода "Северный поток-2".

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Газ, Германия, Ангела Меркель, ФРГ, Россия, Северный поток-2.
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