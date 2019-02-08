Великобритания увеличит размер гуманитарной помощи для Украины

Новости мира: Министр Харриет Болдуин заявила, что Великобритания увеличит гуманитарную помощь в Украине.

Великобритания более чем на 40% увеличивает гуманитарную помощь пострадавшим от российской агрессии в Украине, заявляет государственный министр Великобритании по вопросам международного развития Харриет Болдуин.

Х.Болдуин сообщила, что встретилась в Украине с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль и обсудила с ней совместные усилия по уменьшению негативных последствий российской агрессии на востоке страны. "Великобритания по-прежнему привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и объявляет об увеличении гуманитарной поддержки на >40%", - написала Х.Болдуин в своем микроблоге в соцсети Twitter.

В свою очередь, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф также подтвердила эту информацию. "Великобритания увеличивает гуманитарную помощь тем, кто страдает от последствий конфликта", - написала она в своем Twitter.