Швейцария просить хакеров взломать ее: платит €132 тыс.

Новости мира: Швейцария обещает награду хакерам, способным сломать ее систему электронного голосования.

Швейцария пообещала заплатить 150 тысяч франков (132 тысячи евро) хакерам, которые будут в состоянии сломать ее новую систему электронного голосования.

Об этом сообщает RTBF.

В правительстве Швейцарии сообщили, что 25 февраля по 25 марта будет проводиться фальшивое голосование, и всех компьютерных гениев приглашают продемонстрировать свои таланты.

"Они могут пытаться манипулировать голосами, считывать данные бюллетеней, нарушать тайну голосования, выводить из строя или обходить системы безопасности, работающие на защиту голосов избирателей", - сообщили в правительстве.

Сумма вознаграждения будет зависеть от глубины и масштаба вмешательства каждого хакера. Джекпот в размере 50 тысяч франков уйдет тому, кто сможет манипулировать голосованием и не быть при этом замеченным.

За лишение избирателя тайны голосования обещают вознаграждение в 10 тысяч франков, а разрушение электронного ящика для бюллетеней оценили в 5 тысяч франков.

Целью подобного "конкурса" является обеспечение защиты новой системы электронного голосования.