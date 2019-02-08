В Варшаве умер бывший премьер-министр Польши

Новости мира: В четверг, 7 февраля, в военном госпитале Варшавы перестало биться сердце бывшего премьер-министра Яна Ольшевского, ему было 88 лет.

В военном госпитале в Варшаве в четверг, 7 февраля, в возрасте 88 лет скончался бывший премьер-министр Ян Ольшевский. Как сообщает издание TVP Info, у него в последние годы были проблемы со здоровьем.

Сообщается, что в 2011 году он перенес инсульт. Его госпитализировали после того, как находясь в собственном доме он потерял сознание. Тогда, несколько дней он провел в больнице.

В сообщении указано, что Ян Ольшевский возглавлял правительство Польши в течение шести месяцев с декабря 1991 года по июнь 1992 года. Он стал третьим по счету премьер-министром страны после падения коммунизма в Польше.

Отмечается, что Ольшевский работал адвокатом и в коммунистическую эпоху боролся за демократическую оппозицию в суде. Он был назначен премьером партией "Центр согласия", которую создал Ярослав Качиньский. В последствии, он занимал должность советника польского президента Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе 2010 года.

Ольшевский заявлял, что поляки ошибочно обвиняют Степана Бандеру в трагедии на Волыни. Он уверял, что Бандера не несет ответственности за трагедию, так как она случилась, когда он находился в заключении у немцев. По его словам, если бы Бандера мог в то время принять решение, то преступление на Волыни не произошло бы.