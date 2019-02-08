Конфликт Италии и Франции: Париж отозвал своего посла

Новости мира: Париж объяснил решение отозвать посла в Италии.

Решение Парижа отозвать своего посла в Риме для консультаций "не является постоянным".

Об этом заявил представитель французского правительства Бенджамин Гриво, передает Europe 1.

"Но было важно подать сигнал", - сказал Гриво.

В четверг французское Министерство иностранных дел заявило, что отзыв касается "безосновательных и беспрецедентных атак Италии со времен войны" и "скандальных заявлений" итальянского руководства. Это произошло после того, как вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо встретился во Франции с представителями протестного движения "желтых жилетов".

"Когда министр зарубежного правительства едет во Францию, порядочность, вежливость, элементарная дипломатия требует, чтобы правительство было предупреждено и чтобы ему сказали, что "мы едем туда", - объясняет Гриво.

В конце января французское министерство иностранных дел вызвало посла Италии после того, как заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо обвинил Париж в создании бедности в Африке и массовой миграции в Европу.

Еще один вице-премьер Маттео Сальвини поддержал Ди Майо и отметил, что Франция не заинтересована в стабилизации ситуации в Ливии из-за своих энергетических интересов. Он назвал президента Франции Эммануэля Макрона "ужасным президентом" и отметил, что "дело не во французском народе".

Напомним, после отказа Сальвини принимать суда с беженцами Макрон заявил о "популистской проказе", которой страдают некоторые соседи французов.

Сальвини описал президента Франции как "вежливого молодого человека, который пьет слишком много шампанского". Лидер Франции сказал, что он является открытым противником Сальвини.