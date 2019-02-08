Скачать
Пятница, 08.02.2019
Выборы 2019: Центризбирком завершил регистрацию кандидатов в президенты
Выборы 2019: Центризбирком завершил регистрацию кандидатов в президенты
Продукты и тарифы: что в Украине подорожало больше всего
Продукты и тарифы: что в Украине подорожало больше всего
Завтра Шахтер начнет готовиться к Айнтрахту
Завтра Шахтер начнет готовиться к Айнтрахту
Евровидение-2019: группа Bahroma раскрыла свой козырь
Евровидение-2019: группа Bahroma раскрыла свой козырь

Испания больше не будет вести переговоры с каталонскими сепаратистами

Испания больше не будет вести переговоры с каталонскими сепаратистами
18:45 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Правительство Испании заявило о прекращении переговоров с сепаратистами Каталонии.

Вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что переговоры с каталонским сепаратистскими партиями прекращены, и Мадрид больше не будет высказывать новых предложений.

Об этом сообщает El Pais.

"Это правительство приняло твердое решение строить столько мостов, сколько нужно, но сейчас созданные нами рамки не воспринимаются партиями, которые выступают за независимость (Каталонии)" - сказала Кальво.

В Социалистической партии Испании в свою очередь заявили, что если эти партии не поддержат план правительства по бюджету, как они это угрожают сделать, страна может оказаться под угрозой досрочных выборов.

В Испании отца лишили опеки над детьми из-за курения

"Мы сделали все, что надо было сделать как правительство. Мы делали все, чтобы ответить на запрос общества относительно диалога. Если этого недостаточно, то мы должны остановиться. Сепаратисты должны объяснить, почему они отвергают предложение о диалоге, который является вполне обоснованным", - добавила Кальво.

Вице-премьер в очередной раз отметила, что референдум о самоопределении "является неприемлемым". Она также добавила, что власти страны не собирается идти на новые уступки каталонцам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Каталония, Кармен Кальво.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2019: все знаки Зодиака
02 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 8 февраля
03 Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
04 Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое
05 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Всемирный банк обозначил приоритетные направления для реформ в Украине
Всемирный банк обозначил приоритеты для реформ в Украине
Уничтожить ПРО в Румынии: Россия выдвинула требования к США по ДРСМД
Россия выдвинула требования к США по ДРСМД
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Хайди Клум поразила леопардовым total look яркого цвета
Хайди Клум поразила леопардовым total look яркого цвета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь