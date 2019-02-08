Испания больше не будет вести переговоры с каталонскими сепаратистами

Новости мира: Правительство Испании заявило о прекращении переговоров с сепаратистами Каталонии.

Вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что переговоры с каталонским сепаратистскими партиями прекращены, и Мадрид больше не будет высказывать новых предложений.

Об этом сообщает El Pais.

"Это правительство приняло твердое решение строить столько мостов, сколько нужно, но сейчас созданные нами рамки не воспринимаются партиями, которые выступают за независимость (Каталонии)" - сказала Кальво.

В Социалистической партии Испании в свою очередь заявили, что если эти партии не поддержат план правительства по бюджету, как они это угрожают сделать, страна может оказаться под угрозой досрочных выборов.

"Мы сделали все, что надо было сделать как правительство. Мы делали все, чтобы ответить на запрос общества относительно диалога. Если этого недостаточно, то мы должны остановиться. Сепаратисты должны объяснить, почему они отвергают предложение о диалоге, который является вполне обоснованным", - добавила Кальво.

Вице-премьер в очередной раз отметила, что референдум о самоопределении "является неприемлемым". Она также добавила, что власти страны не собирается идти на новые уступки каталонцам.