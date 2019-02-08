США усилят военный контингент в Латвии боевыми вертолетами

Новости мира: CША разместят в Латвии больше вертолетов и увеличат военный контингент.

США разместят в Латвии 13 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk в рамках операции Atlantic Resolve и с целью укрепления безопасности региона.

Об этом сообщает Delfi.

Кроме того, в рамках ротации в Латвию прибудут еще около 150 военнослужащих 1-й боевой авиационной бригады США. Они будут обеспечивать работу вертолетов на латвийской авиабазе в Лиелварде.

Американские военнослужащие будут проводить совместные тренировки с латвийскими военными, а также контингентом НАТО, принимающим участие в совместных военных учениях.

Операция Atlantic Resolve - это ответ США на агрессию России в Украине. После аннексии Крым и агрессии РФ на Донбассе американцы расширил военное присутствие в Центральной и Восточной Европе.