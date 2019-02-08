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Меркель: Мы по-прежнему далеки от мира в Сирии

Меркель: Мы по-прежнему далеки от мира в Сирии
20:42 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Меркель уверена, что ИГИЛ в Сирии все еще представляет значительную угрозу.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что террористическая группировка "ИГИЛ" не исчезла в Сирии.

Об этом она заявила в Берлине на открытии новой штаб-квартиры немецкой внешней разведки, сообщает Politico.

"ИГИЛ к счастью была изгнана с ее территории, но группа не совсем исчезла из Сирии. ИГИЛ превращается в асимметричные военные силы. И это, конечно, угроза", - сказала она.

Ее комментарии противоречат заявлению президента США Дональда Трампа об уничтожении группы, в ходе которого он также заявил о своем намерении вывести войска США из Сирии к концу апреля.

В США озвучили сроки вывода войск из Сирии

Канцлер Германии назвал мониторинг ситуации в Сирии главным приоритетом для немецкой разведки, а также отслеживание угроз кибербезопасности и использование фейковых новостей для саботажа демократических выборов.

"Мы по-прежнему далеки от мира в Сирии", - добавила канцлер.

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Сирия, Ангела Меркель, Дональд Трамп, ИГИЛ.
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