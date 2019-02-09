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Евродепутатов предупредили о засилье российских и китайских шпионов в Брюсселе

Евродепутатов предупредили о засилье российских и китайских шпионов в Брюсселе
15:31 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Дипломатов в Брюсселе предупредили о сотнях российских и китайских шпионов.

Европейских дипломатов, работающих в Брюсселе, предупредили о сотнях российских и китайских шпионов, работающих в городе.

Об этом сообщает Die Welt.

Внутренняя служба безопасности Европейской внешнеполитической службы предупредила европейских дипломатов и военных о шпионской активности китайской и российской разведок.

В частности, по ее данным, в бельгийской столице активны около 250 китайских и 200 российских шпионов.

Дипломатов предостерегли, в частности, от посещения отдельных заведений в непосредственной близости до европейского квартала, в том числе стейк-хауса и кафе в пешей доступности от здания Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы.

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По данным службы безопасности, в предыдущие годы наиболее активными в бельгийской столице были российские шпионы. Конкретных цифр, правда, там не называют

Как отмечается, российские и китайские шпионы в Брюсселе работают в основном на посольства и торговые представительства.

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Китай, Брюссель, Россия, Бельгия, Шпионы.
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