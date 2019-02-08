Бельгия поддержит санкции против россиян, причастных к атаке на украинские судна

Новости Украины: Бельгия поддержит санкции против россиян, захвативших украинских моряков.

Бельгия поддержит санкции против российских граждан, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе и захвату экипажа.

Об этом председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил по итогам встречи делегации с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом, сообщает сайт БПП "Солидарность".

"Интересный и откровенный разговор, из которого мы узнали, что Бельгия поддержит санкции против российских граждан, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе и захвату экипажа", - сообщил Арьев.

Депутат отметил, что при этом Рейндерс считает, что "строить стену" с РФ не стоит.

"Я заметил, что мы строим не стену, а военную фортификацию, и строить или нет, и что именно, зависит только от того, в какой ситуации находится та или иная страна. Наша другого выхода не имеет. Бельгийский министр также сказал, что готов прислушиваться к позиции Украины в Совете Европы относительно российского вопроса и согласился, что Россия должна сделать существенные шаги по деоккупации Крыма и выполнению Минских соглашений для того, чтобы ее делегация вернулась в ПАСЕ без санкций», - добавил Арьев.