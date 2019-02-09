В Париже одному из "желтых жилетов" оторвало руку гранатой

Первые столкновения произошли в Париже между участниками протестов желтых жилетов и правоохранителями, один из демонстрантов в ходе противостояния потерял руку.
Об этом сообщает Le Figaro.
По данным медиков, мужчина потерял руку в противостоянии под зданием Национальной ассамблеи Франции (нижней палаты парламента). Как утверждают очевидцы, причиной тяжелой травмы стала граната, которую правоохранители бросили в толпу, пытаясь оттеснить протестующих, которые штурмовали ограду парламента.
Сообщается, что пострадавший - фотограф "желтых жилетов", который хотел отбросить гранату, прилетевшую в группу митингующих, однако она разорвалась в руке мужчины.
Префектура полиции Парижа подтвердила, что во время столкновений тяжелое ранение в руку получил один из демонстрантов. Он сейчас в больнице.
Во Франции в субботу продолжается 13-волна мобилизации "желтых жилетов". Первые столкновения в Париже были зафиксированы в 12.30 по местному времени. Полиция пыталась разогнать демонстрантов слезоточивым газом.