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В Париже одному из "желтых жилетов" оторвало руку гранатой

В Париже одному из &quot;желтых жилетов&quot; оторвало руку гранатой
16:10 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: В Париже произошли первые столкновения на акции "желтых жилетов", одном из митингующих оторвало руку.

Первые столкновения произошли в Париже между участниками протестов желтых жилетов и правоохранителями, один из демонстрантов в ходе противостояния потерял руку.

Об этом сообщает Le Figaro.

По данным медиков, мужчина потерял руку в противостоянии под зданием Национальной ассамблеи Франции (нижней палаты парламента). Как утверждают очевидцы, причиной тяжелой травмы стала граната, которую правоохранители бросили в толпу, пытаясь оттеснить протестующих, которые штурмовали ограду парламента.

Сообщается, что пострадавший - фотограф "желтых жилетов", который хотел отбросить гранату, прилетевшую в группу митингующих, однако она разорвалась в руке мужчины.

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Префектура полиции Парижа подтвердила, что во время столкновений тяжелое ранение в руку получил один из демонстрантов. Он сейчас в больнице.

Во Франции в субботу продолжается 13-волна мобилизации "желтых жилетов". Первые столкновения в Париже были зафиксированы в 12.30 по местному времени. Полиция пыталась разогнать демонстрантов слезоточивым газом.

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Париж, Франция, Протесты, Желтые жилеты.
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